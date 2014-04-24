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لافروف: موسكو تدعم المسئولين عن إنفاذ القانون في لبنان لمكافحة التطرف

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لافروف: موسكو تدعم المسئولين عن إنفاذ القانون في لبنان لمكافحة التطرف لافروف: موسكو تدعم المسئولين عن إنفاذ القانون في لبنان لمكافحة التطرف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تعهدت بدعم السلطات اللبنانية المسؤولة عن إنفاذ القانون لمكافحة التطرف.. معربًا عن أمله في أن تعزز الانتخابات الرئاسية في لبنان من توحيد الفصائل المختلفة وتطبيع أنشطة هيئات وسلطات الدولة.
> ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن لافروف – في مؤتمر صحفي عقب محادثاته موسكو مع نظيره اللبناني جبران باسل – قوله “سندعم الجيش اللبناني وسلطات إنفاذ القانون التي تبذل جهودا مهمة نحو استعادة النظام في طرابلس وردع الجهاديين في وادي البقاع”.
> وأضاف لافروف أنه “قبل أن يبدأ البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، أعربنا عن أملنا أن تنجح الانتخابات (الجولة الأولى التي تم عقدها) وأن تمنح جميع هيئات وسلطات الدولة كفاءة تنفيذية وتوحد الشعب اللبناني”.

 

أ ش أ

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