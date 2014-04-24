بالصورالمؤتمرالثانى للنهوض بالمعاقين يطالب بالرعاية من المجتمع الدولى فى توصياته

انتهت فاعليات المؤتمر الثانى للنهوض بالمعاقين الذى نظمته الهيئة القبطية الانجيلية بالقاهرة.

كانت من توصيات المؤتمر على مستوى السياسات القومية: انشاء هيئة مستقلة للمتاربع والتقييم تكون مهمتها الرقابة على المنظمات العاملة مع المعاقين ، وضع تعريف شامل وجامع لكلمة “الاعاقة” بحيث تضم كافة الفئات والنص عليها صراحة فى القوانين والتشريعات ، إقرار الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية للمعاق (حق التعليم/ حق العمل/ حق الرعاية الصحية/وغيرها من الحقوق) ، وجود صوت “جنوبى” للمعاقين فليس الشمال وحده المنوط بالحديث عن حقوق معاقى الجنوب ، تعديل/ أو تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين.

كما أوصى المؤتمر على المستوى المحلى (المؤسسى): تقوية دور منظمات المجتمع المدنى سواء العاملة فى مجال الاعاقة خاصة، أوالعاملة فى المجالات التنموية عامة ، وجود قاعدة بيانات اساسية تضم فئة المعاقين وتصنيفهم على أن يكون ذلك من العمل القائمين على التعداد (الجهاز الرسمى القائم بالتعداد) ، ربط الاعاقة بالبيئة اى تهيئة البيئة المجتمعية لمعاونة وتسهيل الامور الحياتية للمعاق ، بناء القدرات سواء للأفراد أو منظمات المعاقين ، الدفع بالكوادر القيادية الشابة.

واختتم المؤتمر توصياته على المستوى الاقليمى العربى: اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقية الدولية للمعاقين من خلال جامعة الدول العربية ، وضع تصنيف (دليل Index) لقياس وربط تقدم وتنمية الدول بما تقدمه للمعاقين ، عمل شبكة بين منظمات المجتمع المدنى على المستوى الاقليمى العربى ، عمل حملات قومية واقليمية للتوعية بالمعاقين وحقوقهم وأنهم جزء لايتجزأ من المجتمع لهم نفس الواجبات والحقوق ، التحول من “المقاربة الطبية-الاحسانية/ أو الخيرية” الى “المقاربة الحقوقية” (قومى/وإقليمى) ، ضرورة ترجمة التقارير الدولية الخاصة بالمعاقين ، وجود اشتراطات فنية قياسية يراعى فيهاكافة التجهيزات والتسهيلات فى الاماكن والجهات التى يتعامل بها ومن خلالها المعاقين.