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بالصورالمؤتمرالثانى للنهوض بالمعاقين يطالب بالرعاية من المجتمع الدولى فى توصياته

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بالصورالمؤتمرالثانى للنهوض بالمعاقين يطالب بالرعاية من المجتمع الدولى فى توصياته بالصورالمؤتمرالثانى للنهوض بالمعاقين يطالب بالرعاية من المجتمع الدولى فى توصياته

المؤتمرالثانى للنهوض بالمعاقين

انتهت فاعليات المؤتمر الثانى للنهوض بالمعاقين الذى نظمته الهيئة القبطية الانجيلية بالقاهرة.

كانت من توصيات المؤتمر على مستوى السياسات القومية:  انشاء هيئة مستقلة للمتاربع والتقييم تكون مهمتها الرقابة على المنظمات العاملة مع المعاقين ، وضع تعريف شامل وجامع لكلمة “الاعاقة” بحيث تضم كافة الفئات والنص عليها صراحة فى القوانين والتشريعات ، إقرار الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية للمعاق (حق التعليم/ حق العمل/ حق الرعاية الصحية/وغيرها من الحقوق) ، وجود صوت “جنوبى” للمعاقين فليس الشمال وحده المنوط بالحديث عن حقوق معاقى الجنوب ، تعديل/ أو تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين.

كما أوصى المؤتمر على المستوى المحلى (المؤسسى): تقوية دور منظمات المجتمع المدنى سواء العاملة فى مجال الاعاقة خاصة، أوالعاملة فى المجالات التنموية عامة ، وجود قاعدة بيانات اساسية تضم فئة المعاقين وتصنيفهم على أن يكون ذلك من العمل القائمين على التعداد (الجهاز الرسمى القائم بالتعداد) ، ربط الاعاقة بالبيئة اى تهيئة البيئة المجتمعية لمعاونة وتسهيل الامور الحياتية للمعاق ، بناء القدرات سواء للأفراد أو منظمات المعاقين ، الدفع بالكوادر القيادية الشابة.

واختتم المؤتمر توصياته على المستوى الاقليمى العربى: اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقية الدولية للمعاقين من خلال جامعة الدول العربية ، وضع تصنيف (دليل Index) لقياس وربط تقدم وتنمية الدول بما تقدمه للمعاقين ، عمل بين منظمات المجتمع المدنى على المستوى الاقليمى العربى ، عمل حملات قومية واقليمية للتوعية بالمعاقين وحقوقهم وأنهم جزء لايتجزأ من المجتمع لهم نفس الواجبات والحقوق ، التحول من “المقاربة الطبية-الاحسانية/ أو الخيرية” الى “المقاربة الحقوقية” (قومى/وإقليمى) ، ضرورة ترجمة التقارير الدولية الخاصة بالمعاقين ، وجود اشتراطات فنية قياسية يراعى فيهاكافة التجهيزات والتسهيلات فى الاماكن والجهات التى يتعامل بها ومن خلالها المعاقين.

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