“المؤتمر” : يُشيد بقرار تقديم 10 مروحيات أباتشي لمصر بهدف دعمها فى حرب الإرهاب

أشاد المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون البرلمانية ، بقرارالولايات المتحدة استئناف تقديم 10 مروحيات «أباتشي» لمصر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، بأن الطائرات الاباتشي المقدمة من امريكا هدفها دعم مصر ضد الإرهاب.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم ، أن تغيير الموقف الأمريكى تجاة مصر يأتى كإعتراف ضمنى لها بأن 30 يونيو ثورة وليس إنقلاب كما روج لها الفكر الإخوانى ، ونتيجة الجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية فى الخارج .

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن إلتزام الحكومة المصرية بتطبيق خريطة الطريق والمضى فيها قدما رغم كل المعوقات التى فرضت علينا من الداخل والخارج جعل العالم يتأكد أن الشعب المصرى قرر إختيار مصيرة وأننا نمضى قدما على طريق الديمقراطية.