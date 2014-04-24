أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“المؤتمر” : يُشيد بقرار تقديم 10 مروحيات أباتشي لمصر بهدف دعمها فى حرب الإرهاب

Google+ Print
“المؤتمر” : يُشيد بقرار تقديم 10 مروحيات أباتشي لمصر بهدف دعمها فى حرب الإرهاب “المؤتمر” : يُشيد بقرار تقديم 10 مروحيات أباتشي لمصر بهدف دعمها فى حرب الإرهاب

حزب المؤتمر

أشاد المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون البرلمانية ، بقرارالولايات المتحدة استئناف تقديم 10 مروحيات «أباتشي» لمصر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، بأن الطائرات الاباتشي المقدمة من امريكا هدفها دعم ضد الإرهاب.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم ، أن تغيير الموقف الأمريكى تجاة مصر يأتى كإعتراف ضمنى لها بأن 30 يونيو ثورة وليس إنقلاب كما روج لها الفكر الإخوانى ، ونتيجة الجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية فى الخارج .

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن إلتزام المصرية بتطبيق خريطة الطريق والمضى فيها قدما رغم كل المعوقات التى فرضت علينا من الداخل والخارج جعل العالم يتأكد أن الشعب المصرى قرر إختيار مصيرة وأننا نمضى قدما على طريق الديمقراطية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية