المدير الفنى للأهلى : لقاء الإياب أمام الدفاع المغربى صعب



> أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق الأهلى أن لقاء الدفاع الجديدى المغربى فى إياب دور الـ16 بالكونفدرالية صعب ولكنه ليس مستحيلا ورغم ان فريق الدفاع سيلعب على ارضه ووسط جماهيره الا ان الاهلى يمتلك الخبرة الكبيرة ودرسنا المنافس جيدا ووضعنا ايدينا على نقاط القوة والضعف فيه.

وقال فى تصريح خاص من المغرب ان عودة حسام عاشور وعمرو جمال ومحمد نجيب ستكون اضافة قوية للاهلى.

وأضاف ان فريق الدفاع اظهر انه فريق كبير ومحترم ولكن بعد اللقاء الاول والشرائط التى تابعناها له توصلنا لجوانب خفية وملاحظات تخص الجهاز الفنى ونتكلم مع لاعبين بشأنها وطلبنا من اللاعبين ذيادة التركيز فى اللقاء وقادرون بعون الله على تخطى هذه العقبة.