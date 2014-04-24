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حراس الثورة بالشرقية يطالب محلب بإنشاء وزارة متخصصه لتعمير سيناء‎

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حراس الثورة بالشرقية يطالب محلب بإنشاء وزارة متخصصه لتعمير سيناء‎ حراس الثورة بالشرقية يطالب محلب بإنشاء وزارة متخصصه لتعمير سيناء‎

ثروت القرم أمين إعلام حزب حراس الثورة

وجه ثروت القرم ، أمين إعلام حزب حراس الثورة بمحافظة الشرقية ، رسالة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مطالباً إياه بإنشاء وزارة مختصة بتعمير سيناء لإتخاذ خطوات متقدمة لتنميتها .

أضاف القرم : “إن الإحتفال الحقيقى بسيناء لابد أن يكون إحتفالاًً بتنميتها و وضعها كوجهة قوية للإستثمار” ، مشدداً على ضرورة وجود مشروع تنموى متكامل العناصر لتعمير سيناء يشمل كل عناصر التنمية و به أفكار للإستثمار بكافة المجالات وتوطين ما يقرب من 3 مليون مصري .

وقال “يجب على إتخاذ خطوات جادة نحو تعمير سيناء و بدء وضع المخططات الأولية لتنفيذ مشروعات التنمية” .

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