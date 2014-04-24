اتحاد العمال: وزير تعليم أوغندا يرفض بناء سد النهضة دون موافقة مصر

التقى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزير التعليم والرياضة بدولة أوغندا ونائب رئيس اتحاد العمال الأوغندى، وتطرق الحديث بينهما حول العلاقات الثنائية بين الاتحادين، وكذلك موقف أوغندا من سد النهضة.

قال الوزير ،إنه يرى عدم أحقية إثيوبيا فى إقامة سد النهضة دون موافقة جميع دول المصب، كما أنه يرفض إقامة مثل هذا السد اذا كان يضر بحصة مصر من المياه .

وأكد مجدى البدوى المتحدث الرسمى باسم اتحاد العمال، أن الوزير الأوغندى التقى بعد ذلك محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،أثناء زيارته للمؤسسة الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام، حيث أشاد الوزير بهذه المؤسسة وما تقدمه من خدمات لعمال مصر.

وأبدى "وهب الله" ترحيبه، مشددا على أن الدبلوماسية الشعبية هى القادرة على توحيد الشعوب وبالتالى لن تجد الحكومات أمامها سوى السير خلف شعوبها.