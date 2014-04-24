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مدير أعمالها: هيفا وهبي لم تعتذر عن حفل قطر بعد منع فيلمها هناك!

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مدير أعمالها: هيفا وهبي لم تعتذر عن حفل قطر بعد منع فيلمها هناك! مدير أعمالها: هيفا وهبي لم تعتذر عن حفل قطر بعد منع فيلمها هناك!

نُشر في بعض المواقع أمس خبر يُفيد باعتذار هيفا وهبي عن إقامة حفل في الدوحة. وجاء في الخبر أنّ مدير أعمال الفنانة في القاهرة مصطفى سرور قد تهرّب من الردّ على منظمي الحفل، على الرّغم من اتفاقهم على الأجر، الذي بلغ 100 ألف دولار، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للجهة المنظمة للحفل.
"سيدتي نت" اتّصلت بمصطفى سرور لسؤاله عمّا جاء في الخبر، فقال إنّ من نشر هذا الكلام كاذب، فالاعتذار لم يحدث نهائياً، لسبب بسيط، ألا وهو أنّ هيفا أصلاً لم يُعرض عليها أن تقيم حفلاً في الدوحة، وكل الموضوع كلام "مفبرك وعار من الصحة".
وعمّا تردّد عن أنّ الاعتذار جاء بعد منع فيلمها "حلاوة روح" من العرض في قطر، بسبب إخلاله بمبادئ الدين الإسلامي، كما نُشر في الخبر أيضاً، قال مصطفى: "لا، نهائياً. كله كلام خاطئ". وذكر سرور أنه لا يعرف ما إذا كان الفيلم أصلاً يُعرض في قطر أم لا، لكنه كذلك في بعض الدول، مثل لبنان، ويُحقّق إيرادات جيدة، موضحاً أنّ الفيلم سيعاد عرضه قريباً في مصر إن شاء الله. لكنّه الآن بين أيادي الرقابة على المصنفات الفنية للبتّ فيه. فرئيس الوزراء المصري لم يمنعه نهائياً، بل أحاله إلى الرقابة فقط. وبانتظار التقرير الرقابي سيتمّ إعادة عرضه مجدداً بعد حذف بعض المشاهد أو الجمل الحوارية وفق رؤية الرقباء.

 

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