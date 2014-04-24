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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى إيلا، حيث شاركت المعجبين على إنستغرام صورة لها وهي تعانقها. وقد انهالت التعليقات عليها إذ تمنت إحدى المعلّقات كلّ السعادة لها مرفِقةً تعليقها بقبلات، فيما تمنّت أخرى أن تحقّق كلّ أحلامها. بينما كتبت ثالثة: "حياتي كلّ عام والأميرة بخير. تشوفيها عروس وتغنّي بعرسها".
يُذكر أنّ لنانسي ابنة أخرى تدعى ميلا، وقد خصتها نانسي وأختها بأغنيتين عند ولادتهما.

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سيدتي