لوبيتا نيونغو أجمل امراة في العالم

حازت Lupita Nyongo لقب أجمل امراة في العالم لعام 2014، بعد أن وقع اختيار مجلة People الأمريكية عليها.

وقد كان لهذا اللقب وقع جميل على نفس النجمة الحائزة على جائزة أوسكار كأحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "12years a slave" ، حيث قالت إنها لم تحلم أبداً في أن تحصل على إشادة بمظهرها وأن تتصدّر صورتها غلاف المجلة الأسبوعية.

وشكرت Lupita، البالغة من العمر 31 عاماً، المجلة معتبرة أنها إشادة مثيرة وكبيرة لها.

وقالت Lupita ممازحة إنّ أمّها كانت تقول دائماً لها إنّها جميلة، لكنها لم تصدّقها إلا الآن.

يُذكر أنّ Lupita Nyongo قد تصدّرت اللائحة المؤلفة من 50 نجمة، وخطفت اللقب من الكثير من النجمات الجميلات مثل: Kerri Russell التي حلّت في المرتبة الثانية، و Jenna Dewan-Tatum التي حلّت ثالثة، وMindy Kaling رابعةً، إضافة إلى Pink التي حلّت في المرتبة الخامسة.

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