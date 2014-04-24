أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لوبيتا نيونغو أجمل امراة في العالم

Google+ Print

حازت Lupita Nyongo لقب أجمل امراة في العالم لعام 2014، بعد أن وقع اختيار مجلة People الأمريكية عليها.

وقد كان لهذا اللقب وقع جميل على نفس النجمة الحائزة على جائزة أوسكار كأحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "12years a slave" ، حيث قالت إنها لم تحلم أبداً في أن تحصل على إشادة بمظهرها وأن تتصدّر صورتها غلاف المجلة الأسبوعية.

وشكرت Lupita، البالغة من العمر 31 عاماً، المجلة معتبرة أنها إشادة مثيرة وكبيرة لها.

وقالت Lupita ممازحة إنّ أمّها كانت تقول دائماً لها إنّها جميلة، لكنها لم تصدّقها إلا الآن.

يُذكر أنّ Lupita Nyongo قد تصدّرت اللائحة المؤلفة من 50 نجمة، وخطفت اللقب من الكثير من النجمات الجميلات مثل: Kerri Russell التي حلّت في المرتبة الثانية، و Jenna Dewan-Tatum التي حلّت ثالثة، وMindy Kaling رابعةً، إضافة إلى Pink التي حلّت في المرتبة الخامسة.

 

من هي المرأة الأكثر إثارة لعام 2013؟

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي