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بالصور.. محافظ بورسعيد يرفع علم مصر بالميناء السياحى احتفالا بعيد تحرير سيناء

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بالصور.. محافظ بورسعيد يرفع علم مصر بالميناء السياحى احتفالا بعيد تحرير سيناء بالصور.. محافظ بورسعيد يرفع علم مصر بالميناء السياحى احتفالا بعيد تحرير سيناء

رفع اللواء سماح قنديل ،محافظ بورسعيد،  سارى علم أمام ساحة باب رصيف الميناء السياحى، كما أزاح الستار عن تمثال الملك الفرعونى تحتمس الثالث ،جاء ذلك فى إطار فاعليات الاحتفال بيوم تحرير سيناء .

وقد عزفت موسيقى الشرطى الأغانى الوطنية فى وجود عدد من أطفال الكشافة ومتحدى الإعاقة ،أعقبة صعود اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد على متن السفينة “عايدة” للترحيب بطلبة الاكاديمية البحرية العربية .

ومن جهة أخرى، نظم حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد احتفالية بمناسبة يوم عيد تحرير سيناء وتم نصب منصة بساحة ميدان الشهداء وحديقة المسلة لاداء فقرات ثقافية وإذاعة أغانى حماسية وطنية بالإضافة إلى عرض شو لتاريخ مصر وسيناء ونصر الجندى المصرى فى حرب اكتوبر وبالونات زينة .

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