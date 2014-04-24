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القبض علي المتهم الرئيسي في “مذبحة الشيعة ” بأبوالنمرس بالجيزة قبل هروبه إلى ليبيا‎

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القبض علي المتهم الرئيسي في “مذبحة الشيعة ” بأبوالنمرس بالجيزة قبل هروبه إلى ليبيا‎ القبض علي المتهم الرئيسي في “مذبحة الشيعة ” بأبوالنمرس بالجيزة قبل هروبه إلى ليبيا‎

مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة

صرح مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، بأنه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل القيادي الشيعي حسن محمد شحاتة شحاته وآخرين بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بتاريخ 32 يونيو الماضي قبل هروبه إلى دولة ليبيا .

حيث تمكنت أجهزة الأمن بمدينة مرسى مطروح من إلقاء القبض على حمدي محمد بريك ( 40 سنة ) المطلوب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة في واقعة مقتل القيادي الشيعي وآخرين .

وأعترف المتهم بما توصلت عنه التحريات بأنه كان في طريقه للهروب إلى دولة ليبيا من خلال تسلل الحدود بطريقة غير شرعية خوفا من الملاحقة الأمنية ،تم تحرير المحضر اللازم وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .

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