كيف تؤمنين سلامة مولودك في المستشفى؟

نشرت وكالات الأنباء الفلسطينية خبراً غريباً عن اختطاف فتاة لمولودة عمرها 3 أيام من أحد المستشفيات؛ حيث دخلت متنكرة بزي ممرضة، وطلبت من الأم أن تسلمها المولودة؛ لفحصها من قبل الأطباء، ولكنها لم تعد وقلقت الأم، وأبلغت إدارة المشفى، فقامت الدنيا ولم تقعد داخل المشفى حيث تبين أن الفتاة ليست ممرضة وقد قامت بخطف الوليدة.

وعلى الجانب الآخر سجلت في مدينة أخرى من غزة حادثة كشفت الحادثة الأولى، حيث اتصلت امرأة بالإسعاف، وادعت أنها وضعت مولودتها أمام مدخل البناية، وحين وصل فريق الإسعاف أصيب بالدهشة؛ لأن الوليدة لم تكن يبدو عليها أنها قد ولدت للتو؛ حيث كانت جافة وحبلها السري مقطوعاً، وسرتها على وشك أن تلتئم، فتم إبلاغ الشرطة التي ربطت بين الحادثتين، وتبين أن هذه الفتاة هي نفسها التي اختطفت المولودة من مشفى شمال غزة، ولم تعرف بعد الأسباب التي دعتها لهذه الجريمة.

وبناء على ذلك ولأن الكثير من النساء يمكثن في المشفى بعد الولادة ولعدة أيام؛ بسبب الولادة القيصرية أو بسبب حاجة المولود للرعاية، وعلى ذلك فقد قدمت الحكيمة «رئيسة الممرضات» خديجة ريان عدة نصائح للأمهات للـتأكد من سلامة مواليدهن، والمحافظة عليهم حتى لو كانت الأم في غرفة منفصلة عن مولودها، وهذه النصائح هي:

• التأكد من وجود السوار الخاص ببيانات المولود حول ذراعه بمجرد ولادته، ويجب أن توكل الأم بهذه المهمة لأحد المرافقين لها أثناء الولادة مثل الزوج أو الأم أو الشقيقة.

• التأكد من نوع الجنين بمجرد ولادته

• الحصول على تقرير خاص من الطبيب المشرف على الولادة حول ملاحظات خاصة بالمولود لحظة ولادته مثل وجود ندبة ما، أو خلع ولادة أو شامة مميزة، أو أي علامة أخرى لدى مولودها.

• الحصول على تقرير طبي سريع حول الوضع الصحي للمولود.

• الحصول على كشف بمواعيد الكشف اليومي على المولود؛ حتى لا يكون هناك مجال للتحايل.

• أن تتعرف الأم في حال وجود مولودها بجوارها على أسماء طاقم الممرضات والاحتفاظ بها، وتسأل كل ممرضة تأتي لفحص المولود عن اسمها بطريقة لبقة.

• غالباً ما يكون هناك جرس اتصال هاتفي داخلي يصل بين سرير الأم وغرفة التمريض أو الأطباء، ويجب أن تكون الأم على اتصال دائم به؛ للتأكد من أي مستجدات بخصوصها.

• على الأم أن تعرف مواعيد أدويتها؛ حتى لا تتعرض للخداع مثل التخدير بعقاقير ما؛ بهدف سرقة متعلقاتها أو اختطاف المولود مثلاً.

• في حال طلب الممرضة من الأم أن تأخذ وليدها فعليها أن تطلب من أحد المرافقين لها أن يصحب الممرضة، أو تتأكد من هذا الأمر عن طريق الهاتف الداخلي.

• في حال وجودك في غرفة منفصلة ورغبتك في النوم يمكن تزويد سرير المولود بجهاز إنذار خاص إذا ما تم تحريك المولود عنوة، فهو يصدر إنذاراً، وهذا الجهاز متوفر في شركات الأمن.

• يمكن تشغيل هذا الجهاز أيضاً في حال رغبتك دخول الحمام أيضاً.