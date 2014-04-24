ضبط ٣ حالات تزوير جوازات لمصريين ونيجيري بالمطار



> تمكنت جوازات مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس من ضبط ٣ حالات تزوير لمستندات السفر لمصريين ونيجيري قادمين علي الطائرة المصرية القادمة من طرابلس والطائرة الليبية القادمة من طرابلس والطائرة الأردنية القادمة من عمان .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار اثناء انهاء اجراءات ركاب الطائرة المصرية و الليبية القادمتين من طرابلس و الطائرة الاردنية القادمة من عمان اشتبه ضابط الجوزات في ٣ ركاب إحدهم نيجيري والآخران مصريان , بفحص مستنداتهم من خلال المعمل الفنى تبين تزويرهم لجوازات السفر الخاصة بهم , بأخطار اللواء مجدي السمان مدير ادارة الجوزات بالمطار امر بتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .