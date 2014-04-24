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ضبط ٣ حالات تزوير جوازات لمصريين ونيجيري بالمطار

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ضبط ٣ حالات تزوير جوازات لمصريين ونيجيري بالمطار ضبط ٣ حالات تزوير جوازات لمصريين ونيجيري بالمطار


> تمكنت جوازات مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس من ضبط ٣ حالات تزوير لمستندات السفر لمصريين ونيجيري قادمين علي الطائرة المصرية القادمة من طرابلس والطائرة الليبية القادمة من طرابلس والطائرة الأردنية القادمة من عمان .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار اثناء انهاء اجراءات ركاب الطائرة المصرية و الليبية القادمتين من طرابلس و الطائرة الاردنية القادمة من عمان اشتبه ضابط الجوزات في ٣ ركاب إحدهم نيجيري والآخران مصريان , بفحص مستنداتهم من خلال المعمل الفنى تبين تزويرهم لجوازات السفر الخاصة بهم , بأخطار اللواء مجدي السمان مدير ادارة الجوزات بالمطار امر بتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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