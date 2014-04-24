لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية تمنح أكواد لجميع وسائل الإعلام

قررت لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية منح الأكواد لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية التى قبلت أوراقها اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2014 الساعة 12 ظهراً ، على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية www.elections.eg ، خلال أيام 24 ، 25، 26، 27،28 أبريل 2014 ، شاملة : الاسم كاملاً ، جهة العمل ، رقم القيد بالنقابة “بالنسبة للصحفيين” ، محل الإقامة ، تحميل صورة شخصية ذات خليفة بيضاء ، بطاقة الرقم القومى بكلا وجهيها ، تحميل جواز السفر بالنسبة للإعلاميين الدوليين .

يلزم لتسليم الأكواد تقديم تفويض أو خطاب معتمد من الجهة التابع لها المندوب ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع لجنة ضوابط التغطية الإعلامية بشأن كل حالة على حدة، ويحق للجنة الانتخابات الرئاسية رفض الاستمارات غير المستوفاة .