أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية تمنح أكواد لجميع وسائل الإعلام

Google+ Print
لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية تمنح أكواد لجميع وسائل الإعلام لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية تمنح أكواد لجميع وسائل الإعلام

لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

قررت لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية منح الأكواد لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية التى قبلت أوراقها اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2014 الساعة 12 ظهراً ، على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية www.elections.eg ، خلال أيام 24 ، 25، 26، 27،28 أبريل 2014 ، شاملة : الاسم كاملاً  ، جهة العمل ، رقم القيد بالنقابة “بالنسبة للصحفيين” ، محل الإقامة ، تحميل صورة شخصية ذات خليفة بيضاء ، بطاقة الرقم القومى بكلا وجهيها ، تحميل جواز السفر بالنسبة للإعلاميين الدوليين .

يلزم لتسليم الأكواد تقديم تفويض أو خطاب معتمد من الجهة التابع لها المندوب ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع لجنة ضوابط التغطية الإعلامية بشأن كل حالة على حدة، ويحق للجنة الانتخابات الرئاسية رفض الاستمارات غير المستوفاة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا