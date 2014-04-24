غدًا .. المخرج علي بدرخان يفتتح أكاديمية “كاليبر” للفنون

يفتتح المخرج علي بدرخان غدًا فى الساعة السادسة مساءً أكاديمية كاليبر، والتي تضم مجالات الفن و صناعة السينما، ومجالات الدراسات المهنية و إدارة الأعمال.

وأشار بدرخان إلى أن الأكاديمية تشمل ورشة عمل لمحبي فن التمثيل و مدة الدراسة بها أربعة أشهر يتعلم فيها الدارس الفروق بين التمثيل السينمائي و التليفزيون و المسرح و كيفية الوقوف أمام الكاميرا، متمثلة في ورش عمل في مجالات دراسات فنون السينما و التليفزيون .

وأضاف أن التدريب ينقسم إلى ثلاثة مستويات مختلفة : أساسيات صناعة الافلام و الفيديو يتعلم الدارس مبادئ عامة في كل الفروع “ الإخراج .. التصوير .. المونتاج .. كتابة السيناريو، والمستوى الثاني : دراسات حرافية متقدمة و تدريبات عملية ، والمستوى الثالث : مشروع التخرج .

تقوم أكاديمية كاليبر في هذا المستوى بمساعدة الدارس على إنتاج الفيلم القصير و ذلك من خلال توفير معدات و أماكن التصوير و أدوات مونتاج بالإضافة إلى عمل جلسات و ورش عمل مفتوحة مع الأساتذة و المشرفين على تنفيذ المشاريع .

وفي نهاية الورشة بعقد حفل كبير يحضرة نخبة من أساتذة معهد السنيما و أعضاء نقابة المهن السينمائية و كبار المخرجين و المنتجين و ذلك لتقيم الافلام القصيرة نتاج الورشة ، ومنح كل الدارسين التي أجيزت أفلامهم فنياً على عضوية إنتساب من نقابة المهن السنيمائية .

كتبت : رباب يوسف القعيد