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غدًا .. المخرج علي بدرخان يفتتح أكاديمية “كاليبر” للفنون

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غدًا .. المخرج علي بدرخان يفتتح أكاديمية “كاليبر” للفنون غدًا .. المخرج علي بدرخان يفتتح أكاديمية “كاليبر” للفنون

على بدرخان

يفتتح  المخرج علي بدرخان غدًا فى الساعة السادسة مساءً أكاديمية كاليبر، والتي تضم  مجالات الفن و صناعة السينما، ومجالات الدراسات المهنية و إدارة الأعمال.

وأشار بدرخان إلى أن الأكاديمية  تشمل ورشة عمل لمحبي فن التمثيل و مدة الدراسة بها أربعة أشهر يتعلم فيها الدارس الفروق بين التمثيل السينمائي و التليفزيون و المسرح و كيفية الوقوف أمام الكاميرا،  متمثلة في  ورش عمل في مجالات دراسات فنون السينما و التليفزيون .

وأضاف أن التدريب  ينقسم إلى ثلاثة مستويات مختلفة  : أساسيات صناعة الافلام و الفيديو  يتعلم الدارس مبادئ عامة في كل الفروع “ الإخراج .. التصوير ..  المونتاج ..  كتابة السيناريو، والمستوى الثاني : دراسات حرافية متقدمة و تدريبات عملية ، والمستوى الثالث : مشروع التخرج  .

تقوم أكاديمية كاليبر في هذا المستوى بمساعدة الدارس على إنتاج الفيلم القصير و ذلك من خلال توفير معدات و أماكن التصوير و أدوات مونتاج بالإضافة إلى عمل جلسات و ورش عمل مفتوحة مع الأساتذة و المشرفين على تنفيذ المشاريع .

وفي نهاية الورشة بعقد حفل كبير يحضرة نخبة من أساتذة معهد السنيما و أعضاء نقابة المهن السينمائية و كبار المخرجين و المنتجين و ذلك لتقيم الافلام القصيرة نتاج الورشة ، ومنح كل الدارسين التي أجيزت أفلامهم فنياً على عضوية إنتساب من نقابة المهن السنيمائية .

كتبت : رباب يوسف القعيد

 

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