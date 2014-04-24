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سفير مصر بالرياض: بيعة الملك عبد الله كانت “فاتحة خير” لشعبه وأمته

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سفير مصر بالرياض: بيعة الملك عبد الله كانت “فاتحة خير” لشعبه وأمته سفير مصر بالرياض: بيعة الملك عبد الله كانت “فاتحة خير” لشعبه وأمته

السفير المصري لدى المملكة العربية عفيفي عبدالوهاب

أكد السفيرعفيفي عبد الوهاب، سفير بالرياض ان ماشهدته العلاقات المصرية السعودية من تقارب وتعاضد، في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين، ليس بالأمر الطارئ، فالعلاقات التاريخية بين البلدين تحفل بالمواقف المشهودة لكليهما، كما أن المستقبل يبشر بمزيد من التعاون والتنسيق، بما يجسد آمال وطموحات، ليس فقط الشعب المصري والسعودي، وإنما الأمة العربية بأكملها.
> جاء ذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لمقاليد الحكم حيث أعرب السفيرعفيفي عبد الوهاب، ، عن أخلص التهانئ لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة وقال انها شكلت “فاتحة خير”، ليس فقط للمملكة وشعبها، وإنما للأمة العربية والإسلامية، التي وجدت فيه “سندا قويا” و”عونا صادقا”.
> واضاف ان موقف خادم الحرمين التاريخي والقوي والشجاع في دعم مصر عقب ثورة 30 يونيو، وإن لم يكن بالجديد على المملكة وشعبها، لكن ضراوة الهجمة التي كانت تتعرض لها مصر، جعلت من كلماته “ترياقا” أبطل “كيد الحاقدين والكارهين” وأوضح أنه في الوقت الذي ظن البعض أن الفرصة سانحة للعبث بأمن مصر وسيادتها، جاء موقف خادم الحرمين قويا وحاسما مساندا لمصر ضد الارهاب والفتنة.
> ولفت السفير عفيفي إلى أن تلك المواقف المشهودة للملك عبد الله بن عبد العزيز، ليست بمعزل عما شهدته المملكة الشقيقة في ظل حكمه الرشيد من نهضة داخلية غير مسبوقة، شملت كافة المجالات، كما أنها لا تخرج عن سياق الدور المؤثر لبلاد الحرمين، إقليميا ودوليا، مستندة في ذلك على رؤية استراتيجية راسخة، واقتصاد قوى متنام، وبنية اجتماعية وثقافية صلبة أصيلة.

أ ش أ

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