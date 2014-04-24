بالصور… عامل وزوجته وراء مقتل عجوز بالدقهلية لسرقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ،من كشف لغز العثور على جثة عجوز بأحدى القرى بالدقهلية فى أقل من 48 ساعه .

> تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد السعيد عمارة ،مدير المباحث الجنائية من مركز شرطة دكرنس بالعثور على جثة حلمى الغريب الذكى – 85سنة صاحب كشك بقاله ببندر دكرنس – مقيم بذات العنوان ملقاة على الأرض داخل الكشك خاصته وبها جرح طعنى وآخر قطعى بالبطن وجروح قطعية بفروة الرأس ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام وما قررته نجلة المجنى عليه هناء حلمى الغريب – المقيمة بذات العنوان بأنها علمت بالواقعة من بعض الأهالى ولم تتهم أحد بالتسبب فى مقتل والدها وما قررته النيابة العامة من إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وتم التشريح والدفن / طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ] .

> وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية لكشف غموض الحادث وملابساته وتحديد المتهم و ضبطه والأداة المستخدمة وأسفرت جهود البحث على أن مرتكبى الواقعة كلاً من وجيه محمد كمال السيد صالح – 46سنة – عامل وزجتةعبير محسن السيد محمود – 36سنة – ربة منزل – يقيمان بندر دكرنس .

> وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان وبحوزتهما مبلغ مالى قدره [ 365 جنيه ] وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ،حيث أتفقا فيما بينهما بإفتعال وجود خلافات زوجية بينهما وقام الأول بإستدراج المجنى عليه إلى مسكنه المجاور للكشك الخاص به بقصد التدخل للصلح فيما بينهما وقاما بالتعدى عليه بالضرب بسلاح ابيض [ سكين ] بحوزتهما وأحدثا ما به عدد من الإصابات التى أودت بحياته وقاما بنقله إلى الكشك الخاص به وسرقة المبلغ المالى الموجود بداخله.

وأضافا بقيامهما بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف على مقربة من محل إقامتهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43 أحوال مركز شرطة دكرنس .