ماذا ترتدي النجمات في المطار؟

تبهرنا إطلالات نجمات هوليوود دومًا على السجادة الحمراء حتى يخيّل لنا أنهنّ يعشن حياة تغمرها الرفاهية والراحة. وقد يغيب عنّا بأنّ هذا المجال يتطلب جهدًا كبيرًا وتنقلات كثيرة حول العالم . بعيداً عن بريق السجادة الحمراء والإطلالات الماسية الرائعة تفضل النجمات الأزياء العملية المريحة في المطارات فمثلاً: ظهرت المغنيّة الشابة Miley Cyrus في مطار هيثرو في لندن ببدلة كاملة رماديّة اللون نسقتها مع حذاء أسود مريح ونظارة سوداء, ولأنّ Miley لا تغفل عن التفاصيل أكملت إطلالتها بطلاء أظافر أحمر جميل. أما Katy Perry فقد اختارت فستانًا صيفيًّا ناعمًا بطبعات أنيقة نسّقته مع جاكيت جلدي جريء ونظارة شمسيّة . ويمكننا أن نقول أنّ عارضة الأزياء الأستراليّة Miranda Kerr هي أكثر النجمات أناقة أثناء السفر فعلى ما يبدو أنّ السفر لا يؤثر على جمالها وأناقتها على الإطلاق. لتحصلي على إطلالة أنيقة مشابهة لإطلالات النجمات أثناء ترحالكِ ننصحكِ بالمحافظة على بساطة اللوك فراحتكِ هي الأولوية. يمكنكِ إضافة اللمسات الأنيقة كطلاء أظافر جذّاب أو حقيبة بلون مشرق فسيكون لها تأثير بالغ على إشراقتكِ حينها. شاهدي في الصور أجمل إطلالات النجمات أثناء السفر والترحال.

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