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ريم عكرا ترعى مسابقات الفروسية

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ريم عكرا ترعى مسابقات الفروسية ريم عكرا ترعى مسابقات الفروسية

رعت المصممة الشهيرة ذات الأصول اللبنانية ريم عكرا منافسة قوية للفروسية أقيمت في الـ 19-20 من هذا الشهر بين أقوى الفرسان من حول العالم منهم الألمانية Helen Langehanenberg و Damon Hill بالإضافة للفارس الشهير Edward Gal و البطلة الأولمبية Charlotte Dujardin من بريطانيا .
شارك في بطولة Reem Acra FEI World Cup™ أكثر من 18 متسابق من استراليا ، الدنمارك ، فرنسا ، بريطانيا العظمى ، وألمانيا ، وكوريا ، وهولندا ، وروسيا، وسويسرا، و السويد ، والولايات المتحدة الأمريكية
وقد صرحت المصممة سابقاً عن عشقها لهذة الرياضة وأنها مسرورة بهذه الفرصة المشرفة لرعاية مسابقات الفروسية وتشجيعها .

 

 

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