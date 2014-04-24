ريم عكرا ترعى مسابقات الفروسية

رعت المصممة الشهيرة ذات الأصول اللبنانية ريم عكرا منافسة قوية للفروسية أقيمت في الـ 19-20 من هذا الشهر بين أقوى الفرسان من حول العالم منهم الألمانية Helen Langehanenberg و Damon Hill بالإضافة للفارس الشهير Edward Gal و البطلة الأولمبية Charlotte Dujardin من بريطانيا .

شارك في بطولة Reem Acra FEI World Cup™ أكثر من 18 متسابق من استراليا ، الدنمارك ، فرنسا ، بريطانيا العظمى ، وألمانيا ، وكوريا ، وهولندا ، وروسيا، وسويسرا، و السويد ، والولايات المتحدة الأمريكية

وقد صرحت المصممة سابقاً عن عشقها لهذة الرياضة وأنها مسرورة بهذه الفرصة المشرفة لرعاية مسابقات الفروسية وتشجيعها .