"عائشة صدّيقة" في عرض أزياء صديق للبيئة

نسمع كثيراً مقولة "التقاء الفن والأزياء" ولكن هل سمعتم من قبل عن التقاء البيئة بالأزياء؟ هذا ما حققته مصممة الأزياء "عائشة صدّيقة" وهي أيضاً مديرة الإبداع في فيوتشر فاشن، حيث قدمت عرض أزياء صديق للبيئة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإمارات الأخضر. "سيدتي" التقت المصممة في دردشة سريعة حول عرضها.

من أين جاءت فكرة تقديم عرض أزياء صديق للبيئة؟

كان هذا العرض مبادرة من مهرجان الإمارات العربية المتحدة الأخضر الذي نظمته دولة الإمارات وحرصنا على المشاركة فيه.

هل تعتقدين أن الفكرة يمكن أن تنسجم مع الموضة ؟

نعم أعتقد أن الفكرة سوف تكون متسقة مع صناعة الأزياء، وقد انتشر مفهوم الأزياء صديقة البيئة في العالم الغربي منذ بضع سنوات وتجد قبول حتى الآن.

ما الخامات التي قمت باستخدامها في العرض؟

لقد استخدمت خامات متعددة اجتمعت جميعها في انسجامها مع البيئة منها الأقمشة الإيكولوجية المصنوعة من الألياف المصدٌقة والنسيج المعاد تدويره وجميعها خامات منسجمة مع البيئة .

هل يمكن أن تلقى الفكرة قبولا لدى المرأة العربية؟

بالتأكيد خاصة إذا لاقت الفكرة رواجاً واهتماماً من المصممين المتميزين في أنحاء العالم .

ما الهدف من هذا العرض؟

الهدف الأساسي من العرض هو نشر الوعي لدى العملاء في الشرق الأوسط حول ضرورة الاهتمام بالبيئة بطريقة مستدامة مع الحرص والتأكيد على أن تتميز الأزياء بالأناقة والجاذبية .

هل يوجد إقبال على هذه النوعية من الأزياء؟

ليس بالقدر الكافي نظراً لعدم وجود قدر كافٍ من الوعي، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قدر كافي من العرض لمثل هذه الأزياء ما يؤثر على قوة الإقبال عليها .

هل يوجد صعوبة في تصميم هذه النوعية من الأزياء؟

يوجد قدر من الصعوبة ذلك لأن الأقمشة البيئية ليست متاحة بسهولة ما يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد لإيجاد هذه النوعية من الأقمشة .

هل وجدتي صعوبات في طرح هذه الفكرة ؟

بالعكس ليس هناك صعوبة في تقديم هذه الفكرة لأن الناس مهتمون ويرغبون في أن يروا المنتجات البيئية، لذلك نعمل في فيوتشر فاشن لافتتاح متاجر لنا في جميع أنحاء العالم لكي يتمكن الأفراد من الإطلاع عليها وشرائها وبالتالي زيادة الترويج للفكرة .

ما الرسالة التي تريدين توجيهها من خلال هذا العرض ؟

نهدف في فيوتشر فاشن إلى اتباع الموضة والحرص على تقديمها في أجمل صورة مع التأكيد على الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها .

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