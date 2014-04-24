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جودي فوستر تزوّجت شريكتها

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تزوّجت الممثلة الأمريكية المثلية جنسياً Jodie Foster شريكتها المصوّرة الفوتوغرافية Alexandra Hedison، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد علاقة دامت لمدة عام واحد، حسب ما أفاد به ممثل Foster.

وقد التقت Foster الحاصلة على جائزة أوسكار وجائزة Golden Globes شريكتها الصيف الفائت، خلال إحدى النّدوات التي نظّمتها "Fox Studios" في لوس أنجلوس، واستمرّت العلاقة بينهما إلى أن بلغت مرحلة الزّواج.

يُذكر أنّ هذا الارتباط ليس الأول للممثلة وشريكتها، إذ كانت Foster على علاقة بشريكتها السابقة Cydney Bernard لمدة 20 عاماً، انتهت في عام 2008. أمّا Hedison فواعدت لأعوام مقدّمة البرامج المثلية جنسياً Ellen DeGeneres خلال علاقة انتهت في عام 2004.

 

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