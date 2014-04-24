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أصول إرسال السيرة الذاتية

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أصول إرسال السيرة الذاتية أصول إرسال السيرة الذاتية

تشكّل السيرة الذاتية صلة الوصل بين العامل وإدارة الشركة، وهي التي تخوّلك إيجاد فرص عمل في مجال تخصّصك. فلا تغفلي عن تحضيرها بشكل متقن، وفق الأصول والقواعد، التي تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- احرصي على ذكر المعلومات التي تتعلق بمتطلّبات الشركة التي تقدّمين إليها طلبك. فمثلاً: إذا كانت المؤسسة تُعنى بمجال الإعلانات، كان من الضروريّ تسليط الضوء على كلّ ما يتعلق بهذا الأمر في سيرتك الذاتية.
- اذكري المعلومات عنك بإيجاز، وبشكل واضح ومفهوم.
- استعملي بعض المصطلحات التي تثبت أنك شخص جديّ وطموح.
- ارفقي ملفّك بصورة شمسيّة واضحة.
- أرسلي سيرتك عبر نظام الـ"باور بوينت" أو الـ"وورد"، مع الحرص على أن يكون قياس الخط 11 أو 12 من نوع Calibri.
- أعيدي النظر في سيرتك الذاتية كلّ فترة، فطريقة تقديمها تختلف من شركة لأخرى، كما قد يطرأ عليها بعض التجديد من حين لآخر.
- احرصي على كتابة المرجعيّة التي تتضمن أرقام بعض الاشخاص الذين يُمكن لأصحاب الشركة الاتصال بهم، مع الحرص على إعلام هؤلاء بالأمر وأخذ موافقتهم.
- حاولي تسليمها باليد، أو يمكنك إرسالها عبر الإيميل، مع التأكّد من أنها وصلت إلى الشخص المعني، على أن تليها رسالة شكر لاحقاً.
- تحلّي بالصدق عند كتابة المعلومات الخاصة بك. فلا تذكري مثلاً أنّك تجيدين اللغة الأجنبية وأنت ضعيفة فيها.

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