«أسواق» تدعم التوطين في قطاع التجزئة

تواصل شركة «أسواق» استراتيجيتها في تشجيع إقبال المواطنين على العمل في قطاع التجزئة، من خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض الإمارات للوظائف 2014، إذ تستعرض «أسواق»، عبر جناحها في المعرض، عشر فرص وظيفية متاحة فورياً لأبناء وبنات الإمارات، وتشمل مناصب واختصاصات متنوعة تضم مدير خدمات مؤسسية، ومديراً مساعداً بإدارة المالية، ومحاسباً بإدارة المالية، إضافة إلى مراقب مالي بإدارة المالية، ومدقق داخلي بإدارة التدقيق، كما تشتمل الوظائف الشاغرة للمواطنين على مساعد تنفيذي بإدارة العقارات، ومهندس تقنية المعلومات بإدارة تقنية المعلومات، ومطور صفحات إنترنت بإدارة تقنية المعلومات، إلى جانب ضابط جودة بإدارة الجودة والسلامة.

وتأتي مشاركة «أسواق» في معرض الإمارات للوظائف، في ظل خططها لرفع نسبة التوطين من 20% التي تمثل النسبة الحالية إلى 30% مع نهاية عام 2014، في حين تصل نسبة المواطنين الذين يشغلون مناصب إدارية إلى 54%.

تكامل

وتعتمد «أسواق» سياسة توطين متكاملة تهدف إلى فتح أبوابها أمام المواطنين للعمل في قطاع التجزئة والاستفادة من النمو المتواصل الذي يسجله القطاع بشكل عام، بالتزامن مع توسعات شركة «أسواق» عبر إطلاق فروع جديدة لها في مختلف مناطق إمارة دبي. كما تحرص «أسواق» على توفير برامج تدريبية شاملة للموظفين، بهدف تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لإنجاح مسيرتهم المهنية في قطاع التجزئة والخدمات المرتبطة به.

وفي تعليقه على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، قال عفان الخوري المدير التنفيذي للعمليات في «أسواق»: «انطلاقاً من رسالتها المؤسسية في خدمة المجتمع الإماراتي، يحتل التوطين قائمة الأولويات لدى «أسواق»، إذ نعمل بشكل حثيث على استقطاب المزيد من المواطنين إلى قطاع التجزئة، وتوفير كل ما يلزم من برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز تطورهم المهني والوظيفي، ويعتبر قطاع التجزئة بشكل عام، وتجارة المواد الاستهلاكية بشكل خاص، من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يسجل مستويات نمو متواصلة مع ارتفاع معدلات ثقة الأفراد في الآفاق الإيجابية لاقتصاد الإمارات، ومن ثم يشكل القطاع منصة حيوية لإيجاد الفرص الوظيفية الواعدة أمام المواطنين».

انطلاقة

وأوضح الخوري أن العمل في «أسواق» يشكّل الانطلاقة المثلى لأبناء وبنات الإمارات، للاستفادة من الفرص الواسعة والاختصاصات المتنوعة التي يزخر بها قطاع التجزئة، إذ تعتمد «أسواق» في مختلف عملياتها، ابتداءً من سلسلة التوريد والاستلام، ووصولاً إلى رفوف البيع في متاجرها وتسلم المستهلكين لمشترياتهم، على فريق عمل يتمتع بالخبرة الواسعة في مجال المنتجات الاستهلاكية والخدمات المرتبطة به، إذ يحرص كل فرد من عائلة «أسواق» على تقديم أرقى مستوى من الخدمة، وتوفير كل ما يحتاج إليه الزائر أثناء عملية التسوق، ما يضمن تجربة تسوق راقية تضاهي أرقى متاجر التجزئة العالمية.