إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة الشارقة.

ونص المرسوم رقم / 41 / لسنة 2014 في مادته الأولى على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة الشارقة برئاسة السيد عبدالله سلطان محمد العويس وعضوية كل من الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة وجمال محمد سلطان بن هويدن ورغدة حمد عمران تريم وزياد محمود خيرالله الحجي وسلطان أحمد الشحي وسارة عبدالوهاب المدني وسلطان محمد حسين الملا وعبدالله إبراهيم دعيفس وعبيد عوض الطنيجي وعلي عبيد علي عبيد الزعابي وعلي محمد عبدالله الخيال ومحمد راشد علي الديماس ومحمد عبدالله سلطان بن هده السويدي ومحمد علي مرزوق بن كامل ومحمد هلال الحزامي وناصر مصبح أحمد الطنيجي ووليد عبدالرحمن بوخاطر.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بمرسوم من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له و يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وبحسب مواد المرسوم تعتبر كل القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس السابق حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

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