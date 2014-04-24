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نصيحة يابانيّة لجمالك من Riyoko Ikeda

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نصيحة يابانيّة لجمالك من Riyoko Ikeda نصيحة يابانيّة لجمالك من Riyoko Ikeda

تنصح النجمة اليابانية Riyoko Ikeda كل سيدة بأن تلجأ إلى استخدام أقنعة البشرة التي تحتوي في مكوناتها على الطحالب البحرية.
وتعلق على هذا الأمر قائلة: "إن الطحالب البحرية تقوم بامتصاص العناصر الغذائية البحرية كالفيتامينات والمعادن وتخزنها بداخلها، مما يجعلها من أفضل المكونات التي تعيد للبشرة حيويتها ونضارتها التي تفتقدها بعد سن الأربعين، كما تقوم الطحالب بتقوية أنسجة الجلد وشفاء التالف منها، إضافة إلى توغلها في طبقات البشرة الداخلية، والعديد من الفوائد الأخرى".

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سيدتي