غرائب النجمات للعناية بجمالهن

تعتمد النجمات طرقاً غريبة للعناية بجمالهنّ. ولكلّ نجمة سرّها الخاص المصنوع من الموادّ الطّبيعية. لمساعدتك في تحقيق ما توصّلت اليه النّجمات، طلب "سيّدتي.نت" من الخبراء معرفة الحيل العلميّة والغريبة التي تمنح المشاهير نضارة وتميّزاً.

قد يعجبك:النجمات قبل وبعد حقن البوتوكس



كاثرين زيتا جونز: الفراولة لتبييض الأسنان

هل تحبّين الفراولة؟ إليك طريقة جديدة لاستخدام هذه الفاكهة اللذيذة. الممثلة زيتا جونز تنظّف أسنانها بالفراولة لتبييضها. فعصير لبّ الفراولة يحتوي على حمض الماليك الذي يعمل كمادّة قابضة، يمكن أن يخفّف من البقع السّطحيّة.

سكارليت جوهانسون: خلّ التّفاح للعناية بالبشرة

تتميّز سكارليت جوهانسون ببشرة مشرقة، فهل تتساءلين عن السّر الحقيقي وراء هذا اللمعان؟ ستتفاجئين! كشفت الممثلة أنّها تطهّر وجهها بعصير التّفاح والخلّ. والأبحاث تثبت أنّ خلّ التّفاح فعّال جدّاً في العناية بالبشرة.

جينيفر لوف هيويت: معجون الأسنان لتنظيف الوجه

أصبح لمعجون الأسنان دور جديد. بحسب الممثلة جينيفر لوف هيويت، فإنّ معجون الأسنان يخفّف من بقع الوجه ويحدّ من العيوب. كما يُساعد في تهدئة المناطق الجلدية الملتهبة. لكنّنا ننصحك باستخدام المنتجات التي تحتوي على النّعناع وعلى موادّ مضادّة للبكتيريا.

ديبرا ميسينغ: سمّ الأفاعي لمعالجة التّجاعيد

تستخدم الممثلة ديبرا ميسينغ كريم العين الذي يحتوي على سمّ الأفاعي لمعالجة التّجاعيد. ويقال إنّ هذا السمّ فعّال لاسترخاء عضلات الوجه والعينين، وهو أخفّ وزناً من الدهون والبوتوكس.

ماريا كاري: النّعناع لتلوين الشّفاه

تريدين تكبير شفتيك من دون اللّجوء إلى البوتوكس؟ حاولي اتّباع سرّ ماري كاري، وأضيفي قطرات من زيت النّعناع على قلم لمعان الشّفاه الخاصّ بك. إنّ النّعناع يساعد في تدفّق الدّم، الأمر الذي يزيد من حدّة لون الشّفاه ويؤدّي إلى تضخّمهما.

ليزا رينّا: زيت القرفة لتكبير الشّفاه

تنصحك ليزا رينا بوضع قطرات من زيت القرفة مع قلم الشّفاه اللامع من أجل الحصول على شفاه كبيرة. ولكن هذه الحيلة دقيقة، ويحذّر الخبراء من التحقّق فوراً عند استخدام هذا المسحوق من أيّ حساسيّة أو احمرار غير اعتيادي.

ليدي غاغا: الشّريط اللاصق لإزالة المكياج

تعتمد ليدي غاغا على الشّريط اللاصق لإزالة المكياج، إذ إنّ اللمعان والبريق يصعب إزالتهما. ولكن احذري خطورة هذه التّقنية، إذا كانت بشرتك حسّاسة أو عرضة للاحمرار، واستخدمي مزيل المكياج التّقليدي.

ميرندا كير: بلسم الشّفاه لتلميع العينين

تضع ميرندا كير الكريم الخاصّ بالشّفاه حول عينيها. وبحسب الخبراء، فإنّ هذه الطّريقة تبدو فعّالة، إذ إنّ ملمّع الشّفاه يسدّ المسام، ويزيل السّواد من تحت العينين. جرّبي هذه التّقنية عبر وضع هذا المرهم على الزّوايا الدّاخلية من عينيك.

أسرار النجمات أصبحت بين يديك، اختاري ما يناسبك واعتني بجمالك!

تابعي أيضاً:

قناع الشعير لمحاربة تعب البشرة

قناع لبن العصفور لبشرة ناعمة كالأميرات!