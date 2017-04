تشويق وكوميديا وكرتون جديد الصالات العربية

TinkerBell and the Pirate Fairy و The Other Woman و Transcendence ثلاثة أفلام بدأ عرضها في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

The Other Woman

فيلم خفيف يجمع بين الكوميديا والرومنسية من بطولة Cameron Diaz و Leslie Mann و Kate Upton ومن إخراج Nick Cassavetes. بعد اكتشافها أن حبيبها Marc هو رجل متزوّج، تقرر Carly الابتعاد عنه ولملمة جراح قلبها. ولكن عندما تلتقي صدفة بـ Kate زوجة هذا الأخير، تتقرّب Carly منها بهدف الإنتقام من Marc لتصبحا في وقت قصير أعزّ صديقتين. بعدها تكتشف Carly و Kate أن Marc على علاقة بامرأة ثالثة إسمها Amber، ما يجعلهما تتحدان مع هذه الأخيرة لتلقين Marc درس لن ينساه في حياته. The Other Woman يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وسلطنة عمان والعراق ومصر.

TinkerBell and the Pirate Fairy

هذا الأسبوع قررت شركة Disney إطلاق مغامرة جديدة محورها الجنيّة اللطيفة Tinker Bell، حيث تدور قصة الفيلم حول Zarina وهي المسؤولة عن حماية الغبار الأزرق الذي يشكّل كنز الجنيّات ومصدر قوّتهن، والتي قررت أن تأخذ هذا الكنز وتنضم لمجموعة من القراصنة في البحر. أمام هذا الواقع، تسعى TinkerBell ومجموعتها لاستعادة الكنز. TinkerBell and the Pirate Fairy 3D فيلم كرتوني يعرض بتقنية الـ 3D سينال إعجاب الصغار، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر.

Transcendence

أمضى الدكتور Will Caster معظم وقته في البحث عن الذكاء الاصطناعي بهدف ابتكار آلة تجمع بين الذكاء والمشاعر اللذين يتمتّع بهما البشر، مما جعله هدفاً ثميناً لمجموعة متطرفة. أمام هذا الواقع، يقرر Will تجاوز المنطق ووضع نفسه في تصرّف تجاربه بالرغم من معارضة زوجته Evelyn وصديقه Max Waters اللذين يعملان أيضاً على أبحاثه. ولكن ماذا سيحصل إذا فقد Will السيطرة وتفوّق على عقله وأصبح مهووساً بالسلطة؟ علماً أن لا أحد يمكنه توقيفه! Transcendence فيلم جيّد سينال إعجاب محبي الأفلام الخيالية العلمية والتشويق وهو من بطولة Johnny Depp و Rebecca Hall و Paul Bettany و Morgan Freeman ويعرض حالياً في الكويت وسلطنة عمان والعراق ولبنان.