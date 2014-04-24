"سيدتي نت" تزور منزل الوسوف وتكشف أسراراً خاصة

قام "سيدتي نت" بزيارة الفنان جورج وسوف للإطمئنان عليه لما تربطها به علاقة طيبة عمرها سنوات علماً أن ابو وديع ليس كغيره من الفنانين الذين يمكن مقابلتهم بسهولة إنما اللقاء به هو أمنية صعبة المنال ولا سيما في الآونة الأخيرة بعد محنته المرضية .

وهذا ما حصل معنا عند قيامنا بزيارته بناء على موعد سابق حيث وصلنا منزل إبنه وديع الكائن في الدور العاشر من عمارة هوغو في منطقة الأشرفية.

وقد اختار أبو وديع السكن مع إبنه وديع لحين إنجاز منزله الجديد في منطقة الرابية حيث يجد أبو وديع راحته في منطقة جبلية أكثر منها في بيروت .

لحظة وصولنا إلى منزله استقبلنا أبو وديع بكل ترحاب شاكراً "سيدتي" على زيارتها حيث كان يجلس في صالون يتابع أحد البرامج التلفزيونية. وقد بدا بصحة جيدة يمزح ويضحك كعادته.

وبعد ارتشافه القهوة مع "سيدتي نت" خصنا بخبر تصويره لحلقة خاصة مع الإعلامي نيشان التي سيتم تصويرها في السادس من شهر مايو لصالح محطتي "الحياة" ومحطة "الجديد" حيث سيتكلم للمرة الأولى عن حالته الصحية التي مر بها والظروف الحاصلة جراء هذه الحالة واعداً "سيدتي نت" بلقاء خاص قريباً.

وعما لو كان سيصدر ألبوماً قريباً قال الوسوف إنه سيعمد إلى اعتماد إصدار أغان "سينغل" (منفردة).

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