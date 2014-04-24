بالصور: كواليس جنازة السلطانة هيام

أكدت الإحصاءات التي تجرى أسبوعياً في تركيا عن ترتيب المسلسلات التلفزيونية، تربع مسلسل "حريم السلطان 4" على عرش الدراما التركية، بنسبة المشاهدة غير المسبوقة.

وقد أكدت الإحصاءات أنّ الجزء الرابع تفوق على الأجزاء الأخرى لأنه سيشهد موت أهم ركني المسلسل السلطان سليمان والسلطانة هيام.

وقد بدأ العد العكسي لموت السلطانة هيام التي أصيبت بمرض قاتل، وبدأ فريق العمل بالتجهيز لتصوير جنازتها، حيث تواجد فريق العمل في منطقة قرب" السليمانية" وقرب قبر السلطانة "هُيام" لتصوير مشاهد الحلقات القادمة.

كان بارز حضور النجم "خالد ارغنش" السلطان سليمان " بملابس سوداء والنجم "أوزان جوفان" رستم باشا " وجمعتهما مشاهد طويلة .

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