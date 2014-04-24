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تويتر يضّج بالهندية جينيفر وينجت شبيهة سلمى رشيد

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أثار الشبه الموجود بين النجمة الهندية جينيفر وينجت ونجمة برنامج المواهب الشهير "Arab Idol" سلمى رشيد موجة كبيرة من التعليقات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".
فقد لفت أنظار الكثيرين الشبه الكبير بين المغربيّة سلمى رشيد، نجمة الموسم الثاني من برنامج المواهب الشهير"Arab Idol"، وجينيفر وينجت، نجمة المسلسل الهندي "سحر الأسمر"، الذي يُعرض حالياً على شاشة "MBC1"، خصوصاً في ما يتعلّق بالنظرات ولون البشرة وبريق العينين، بحسب ما ذكر موقع الـ"MBC".


 

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