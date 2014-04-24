مدير تحرير "اليوم السابع": تسليم الاباتشى يعكس تحسن العلاقات المصرية الامريكية

قال محمود سعد الدين، مدير تحرير "اليوم السابع" أن قرار الإدارة الأمريكية بتسليم 10 طائرات أباتشى للجانب المصرى يعكس تحسن العلاقات بين الدولتين، بعد فترة من الجمود أعقبت ثورة 30 يونيه.

وأضاف سعد الدين فى فقرة قراءة صحافة اليوم التى تقدمها الإعلامية دميانة سعد على قناة on tv أن عودة طائرات الأباتشى، وقرار استئناف المساعد الأمريكية جاء بعد جهود طويلة للدبوماسية المصرية آخرهم زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامى، وهى الزيارة الأولى من نوعها التى يجريها التهامى منذ توليه مهمة إدارة ملف المخابرات المصرية.

وفيما يتعلق بقضية أسعار الغاز الطبيعى، قال سعد الدين "إنه على وزارة البترول والحكومة أن تبدأ فى اتخاذ قرارات بتعديل أسعار الغاز الطبيعى أسوة بقرارها عن أسعار الغاز للمواطن البسيط، خاصة أن الأكثر فى الاستخدام هى شركات ومصانع رجال الإعلام".