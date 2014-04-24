بالصور.. حى وسط القاهرة يزيل عقارين مخالفين بالدرب الأحمر

نظم حى وسط القاهرة، اليوم الخميس، حملة لإزالة العقار رقم 9 سكة المردانى بالدرب الأحمر، الذى تم إقامة الدور الأرضى منه والشروع فى بناء الدور الأول بالتعدى على أرض أملاك هيئة الأوقاف المصرية، وفى حرم مسجد المردانى الأثرى على مسطح يبلغ 250 مترا مربعا.

> وقام اللواء صلاح عبد المعز، رئيس الحى، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن بقيادة الحملة لمواجهة التأثير السلبى على المسجد، كما قام الحى بإزالة دور مخالف بالعقار رقم 5 شارع حسين الدالى حسين بالدرب الأحمر قام صاحبه بمخالفة الترخيص الممنوح له وإضافة دور علوى.

وأكد المحافظ على رئيس الحى باستمرار المتابعة والإزالة لكل ما هو مخالف بنطاق الحى، والذى يضم قسمى الدرب الأحمر والجمالية، والذين يعتبران من أهم المناطق الأثرية بالقاهرة، نظرا لما يتضمناه من آثار إسلامية من مختلف الحقبات، ولما يمثله الحى كقلب للقاهرة الفاطمية والإسلامية ومقصد لزوار القاهرة من خارج مصر.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد بإزالة كل المخالفات البنائية بالقاهرة، بمختلف إحيائها وإعداد خطة عمل لإزالة المخالفات بالمناطق التراثية، نظرا لما تتسم به من وجود العديد من المزارات الإسلامية.