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"القوى العاملة": تقييم برامج "العمل الدولية" وإعادة هيكلة الوزارة

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عقدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اجتماعا مع وفد منظمة العمل الدولية لمراجعة وتقييم برامج المنظمة ومشروعاتها فى ، لتعظيم الاستفادة منها فى المستقبل، حيث حضر الاجتماع عدد من وكلاء الوزارة وقياداتها.
> وقالت الوزيرة عقب الاجتماع، إن التقييم يشمل إستراتيجيات وسياسات المنظمة، ومدى انسجامها مع أهداف وإستراتيجيات المصرية، ومدى التزامها بتطبيق الإستراتيجية التى تضعها الوزارة فى مختلف المجالات، وتحديد الفرص المتاحة واحتياجات التى لم تتبناها المنظمة، كما يشمل تقييم المشروعات التى تقوم المنظمة بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة.

وأكدت لأعضاء وفد منظمة فرانشيسكو جوزمان خبير التقييم بمقر المنظمة بجنيف، وجوزيف شيشلا استشارى التقييم المستقل عن دول شمال أفريقيا، والدكتورة ضحى عبدالحميد خبيرة التقييم الوطنية، الدور التاريخى للمنظمة مع الوزارة، مشيرة إلى وجود بعض المشاكل التى تتعلق بتغيير بعض مديرى المشاريع، مما يعرقل العمل، مطالبة بتفعيل مشروع إعادة هيكلة الوزارة والذى بدأ منذ عام 2012.

وشددت على أهمية التجانس بين المشاريع التى تقدمها المنظمة حتى تكون أكثر فاعلية، واقترحت ضم مشروعين يتم تنفيذهم مع المنظمة، الأول يتعلق بعمل الطفل والآخر يتعلق بعمل المرأة لتحقيق الفاعلية على أرض الواقع ودعم الأسرة المصرية بالكامل، تمهيدا لوضع خطة قومية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

وأكدت الوزيرة على تطلعها لقيام المنظمة بدعم إعادة هيكلة الوزارة وبناء قدرات العاملين بالديوان العام والمديريات، واستقدام خبراء فى مجال التشريع لتقديم الدعم فيما يتعلق بقانونى العمل والحريات النقابية.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وفد المنظمة على أن تقوم الوزارة بموافاة لجنة التقييم بتعليقات الإدارات المعنية على أداء المنظمة، وتقييم للمشاريع المنفذة معها وتحديد احتياجات كل قطاع لمراعاتها فى المستقبل.

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