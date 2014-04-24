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الاثنين.. افتتاح قسم علاج المراهقات نفسيا بمستشفى المعمورة

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الاثنين.. افتتاح قسم علاج المراهقات نفسيا بمستشفى المعمورة الاثنين.. افتتاح قسم علاج المراهقات نفسيا بمستشفى المعمورة

يفتتح الدكتور هشام رامى، الأمين العام للصحة النفسية، الاثنين المقبل، قسم داخلى لعلاج المريضات النفسيات فى سن المراهقة، بمقر مستشفى المعمورة للصحة النفسية، بمحافظة الإسكندرية.

ويعد القسم الأول من نوعه بمحافظة الإسكندرية، والثانى على مستوى الجمهورية، بعد افتتاح قسم مماثل بمستشفى حلوان للصحة النفسية، فبراير الماضى، بسعة 17 سريرا، ومن المقرر أيضا افتتاح مركز رعاية نهارية لأطفال التوحد بالمستشفى، وهو الثانى على مستوى الجمهورية بجانب المركز الخاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، ويقدم خدمات التشخيص المبكر لأطفال التوحد، والمشورة للأهل فى كيفية التعامل معهم، بالإضافة لخدمة الرعاية النهارية لعدد ستة أطفال.

وينظم عقب الافتتاح، حفل تكريم للمرضى المدمنين المتعافين، وعددهم هذا العام 35 متعافيا من الإدمان.

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