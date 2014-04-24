مدير أمن بنى سويف : فتح الطريق أمام قطارات الصعيد والقبض على 10 من أنصار الإخوان

قال اللواء إبراهيم هديب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إن مواجهات دارت بين قوات الأمن وعدد من أهالى الإخوان بقرية الميمون بمركز الواسطى لقيامهم بقطع طريق السكة الحديد والطريق الزراعي .

وأضاف أنه أصدر تعليماته للقوات للتعامل بحسم مع أحداث الشغب وإعادة تسيير القطارات والحركة المرورية على الطريق الزراعى بنى سويف القاهرة، موضحاً أن وصول معلومات عن اختباء 9 متهمين من عناصر الإخوان بقرية الميمون بمركز الواسطى لقيامهم بالمشاركة فى احراق منشات شرطية عقب فض اعتصام رابعة ببنى سويف والواسطى فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم تنفيذاً للقانون .

وأضاف أن أهالى المتهمين حاولوا إثارة الشغب وقاموا بقطع السكة الحديد والطريق الزراعى الا ان قوات الشرطة تصدت لهم وضبطت 10 منهم وقامت بتفريقهم من على قضبان السكة الحديد والطريق الزراعى عن طريق الغاز المسيل للدموع، مؤكداً أن الشرطة لن تفرط فى حق ركاب القطارات أو حق ركاب الطريق الزراعى أو تعطيل مصالحهم .