مقتل وإصابة 30 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في الحلة بمحافظة بابل العراقية

أفاد مصدر في شرطة بابل اليوم الخميس ، بأن 30 شخصا بينهم ضابطان سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة شمال شرقي الحلة مركز محافظة بابل.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم الخميس مستهدفة نقطة تفتيش في ناحية النيل شمال شرق الحلة مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدرالذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية فرضت طوقا حول مكان الحادث ومنعت الاقتراب ، فيما هرعت سيارات الإسعاف لقنل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي.

أ ش أ