كندة حنا: لا تعليق!

رفضت الفنّانة السّوريّة كندة حنّا التّعليق على ما تمّ نشره عبر صفحات "الفيس بوك" على لسانها، والذّي يسيء فيه منتحل شخصيّتها إلى الشّعب اللّبناني.

واكتفت حنّا بكتابة جملة واحدة فقط وهي "لاتعليق"، عبر صفحتها الشخصيّة على "فيس بوك".

فيما قامت والدة الفنّانة الشّابة، السّيدة غانية حنّا بالدّفاع عنها، وكتبت لها تعليقاً على حالتها على "فيس بوك"، "لاتهتمّي ماما نحنا معروفين بتربايتنا انو منحترم كل إنسان خلقو الله، وبالآخر لايصح إلّا الصّحيح ومافي داعي نرد، لأنّو الله معنا ولابد إنو الحقيقة تظهر".

وكان شخص مجهول انتحل شخصيّة حنّا وأنشأ صفحة مزوّرة تحمل اسمها على "فيس بوك"، وقام بكتابة منشوارات معادية للشعب اللّبناني، فضلاً عن قيامه بتوجيه رسائل إلى الأشخاص اللبنانيين الموجودين لديه في هذه الصّفحة المزوّرة تتضمّن محتوى يُسيء إلى اللّبنانيين ذكوراً وإناثاً، وكلاماً يحمل شتائم بذيئة.

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