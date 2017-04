Rio 2 ما زال الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي تراجع فيلم Divergent حيث حصد 9.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Noah الى المرتبة الرابعة مع 21.6 مليون دولار، كما تراجع فيلم Captain America: The Winter Soldier الى المرتبة الثالثة مع 35.3 مليون دولار. ودخل فيلم The Amazing Spider-Man 2 مباشرة في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 47 مليون دولار، وبقي فيلم Rio 2 في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي حيث جمع 48 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم A Haunted House 2 مباشرة في المرتبة الخامسة مع 8.8 مليون دولار. ودخل فيلم Transcendence في المرتبة الرابعة حيث جمع 10.8 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Rio 2 الذي حصد 22.1 مليون دولار، ودخل فيلم Heaven is for Real مباشرة في المرتبة الثانية مع 22.5 مليون دولار وحافظ فيلم Captain America: The Winter Soldier على المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 25.5 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Tokarev مباشرة في المرتبة الخامسة مع 5668 مشاهد، وتراجع فيلم Rio 2 الى المرتبة الرابعة مع 7768 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم "حلاوة روح" الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 8295 شخص، وشهدت المرتبة الثانية دخول فيلم Transcendence مع 8657 مشاهد. وبقي فيلم Noah في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 12110 شخص.