بالصور.. أشهر 13 سيدة أولى في العالم

أول سيدة أولى أمريكية من أصل افريقي

خلال حملته الانتخابية الأخيرة أكد باراك أوباما على حبه الكبير لزوجته ميشيل، التي لعبت دورا كبيرا في حث الأمريكيين على إعادة انتخاب زوجها كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

رمز الأناقة

الشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة الأمير الحالي في حديث مع كارلا بروني سيدة فرنسا الأولى سابقا، زوجة نيكولا ساركوزي. لقد شكلت الاثنتان رمزا للأناقة، وتصدرت صورهما المجلات العالمية المتخصصة في شؤون الموضة.

إميلدا ماركوس صاحبة الأحذية الشهيرة

"الماركوسية" هو مصطلح يقصد به الترف الفاحش، نسبة إلى إميلدا ماركوس زوجة رئيس الفيليبين السابق فرديناند ماركوس، والتي اشتهرت بأحذيتها الشهيرة، حيث وجد بخزانتها آلاف الأحذية، بعد الإطاحة بزوجها في عام 1986 وتوفى زوجها سنة 1989.

إيفا بيرون معشوقة الفقراء

هي زوجة الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون. اشتغلت في الأعمال الخيرية وأحبها الفقراء. جسدت مادونا شخصيتها في فيلم سينمائي تناول حياتها. توفيت إيفا في سن 33 عام 1952 بعد إصابتها بالسرطان. سقط حكم زوجها في عام 1955.

الملكة رانيا العبد الله

تعتبر رانيا العبدالله زوجة ملك الأردن وجها عالميا، فقد اختارتها مجلة فوربس كإحدى أقوى النساء في العالم. تحرص على التواصل والحضور الإعلامي، بالإضافة إلى اعتبارها رمزا من رموز الأناقة والجمال.

انتحار السيدة الأولى

هانلوره كول كانت زوجة المستشار الألماني هلموت كول، وظلت سيدة أولى لمدة 16 عاما وهي مدة حكم زوجها. أصيبت هانلوره بمرض نادر يمنعها من التعرض للضوء، وهو ما أدى إلى إصابتها باكتئاب وإقدامها على الانتحار في الخامس من يوليو/ تموز 2001.

حلم راقصة الباليه الذي لم يتحقق

سوزان مبارك هي عقيلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. كانت تلقب ب"الهانم"وقد اتهمت في قضايا فساد واستغلال السلطة. تمت متابعتها قضائيا ولم يعرف لحد الآن مصير الدعوة، خاصة بعد تنازلها عن مبالغ مالية لصالح الدولة المصرية.كانت سوزان تحلم بأن تكون راقصة باليه.

من سيدة أولى إلى رئيسة للبلاد

كرستينا فيرنانديز هي رئيسة الأرجنتين الحالية منذ 2007، غير أنها كانت زوجة للرئيس الأرجنتيني الأسبق نيستور كيرشنير وظلت سيدة أولى منذ 2003 إلى أن تولت الرئاسة وتشتهر بجمالها وأناقتها الفائقتين.

الصعود إلى الهاوية

عندما تزوج الرئيس السوري بشار الأسد بأسماء الأخرس، تفائل الكثيرون بالزوجة ذات الملامح البريئة، وأطلقت عليها مجلة عالمية لقب "وردة الصحراء" غير أنه وبقيام الاحتجاجات في سوريا واتخاذها موقفا ضد "الثورة السورية" لقبت بماري انطوانيت الشرق.

السيدة الأولى التي قادت الدبلوماسية الأمريكية لسنوات

عرفت هيلاري كلينتون أول مرة كزوجة للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وقد واجهت كزوجة أولى فضيحة" مونيكا لوينسكي" التي كادت تطيح بزوجها من السلطة. شغلت منصب وزيرة الخارجية حتى عام 2013، وكانت تطمح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن لم يحالفها الحظ الذي كان إلى جانب الرئيس الحالي باراك أوباما.

مصففة الشعر التي صارت حاكمة قرطاج

يعتبرها الكثيرون سببا لقيام الثورة التونسية، حيث استغلت ليلى الطرابلسي وعائلتها نفوذ زوجها الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي، لتحقيق الغنى السريع. تقيم حاليا في السعودية مع زوجها وقد أصدرت كتابا بعنوان"حقيقتي" دافعت فيه عن نفسها وعائلتها، واعتبرت ما كتب عنها "مجرد افتراء".

السيدة الأولى التي لم تتنازل عن عملها

هي الزوجة الثالثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلى جانب دورها كسيدة أولى لم تتخلى سارة عن وظيفتها كإخصائية نفسية في بلدية القدس. لكنها بالرغم من ذلك حصلت على لقب أقوى امرأة في إسرائيل، بعد أن اختارتها مجلة «فوربس» الاقتصادية على رأس قائمة أقوى النساء في الدولة العبرية.

ملكة اسبانيا اليونانية

لا يعرف الكثيرون أن الملكة صوفيا زوجة الملك الإسباني خوان كارلوس هي الابنة الكبرى لملك اليونان باول الأول. مر على زواجها من الملك خوان كارلوس نصف قرن، وقد تخلت عن مذهبها الأرثوذوكسي واعتنقت المذهب الكاثوليكي لتتزوجه.