شرطة ماليزيا تشتبه بتآمر أفراد طاقم ناقلة نفط يابانية في سرقتها

أعربت الشرطة الماليزية، الخميس، عن شكوك في تورط أفراد طاقم ناقلة نفط يابانية مع لصوص، لسرقة السفينة التي كانت تنقل حمولة من وقود الديزل قيمتها 2.5 مليون دولار خلال عبورها مضيق ملقة، قرب العاصمة الماليزية.

وذكر نائب قائد الشرطة البحرية الاتحادية، عبدالرحيم عبدالله، أنه «من المثير للشبهات إلى حد كبير أن أفراد الطاقم لم يطلقوا أى إنذار خلال مدة تتراوح بين 7 و8 ساعات استغرقتها عملية السرقة».

وقال: «نشعر بالحيرة إزاء السبب وراء عدم ضغطهم على زر الاستغاثة، ولا نستبعد وجود تآمر من الداخل».

وقال محققون إن 8 مسلحين اعتلوا ظهر السفينة اليابانية «نانيوا مارو1»، الثلاثاء، عندما كانت على بعد نحو 16 ميلًا، قبالة مدينة بولاو كيتام بولاية سيلانجور، في طريقها إلى ميانمار.