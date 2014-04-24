ضبط 9 متهمين بالبلطجة وحيازة المخدرات و 1412 هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة‎

تمكنت قوات الأمن بالبحيرة من ضبط 9 أشخاص بحوزتهم مخدرات و اسلحة نارية وبيضاء و1421 هاربا من احكام قضائية خلال حملة امنية مكبره على مراكز المحافظة.

كان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة و اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى قد اشرفا على حملة أمنية مكبرة فى انحاء المحافظة قادها العميد محمد خريصة رئيس المباحث الجنائية وشاركت فيها قوات الامن وتمكنت الحملة من ضبط 2 متهمين يحملون أسلحة نارية و ذخيرة، كما تم ضبط 3 متهمين، بحمل أسلحة بيضاء لممارسة أعمال البلطجة و ترويع المواطنين و ضبط 4 أشخاص، بتهمة حيازة المخدرات، بقصد الاتجار و التعاطى.

وتم إلقاء القبض على 1421 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 قضية تموينية و تحرير 911 مخالفة مرورية و رفع 48 حالة اشغال طريق ، وتم ابلاغ النيابات المختصة للتحقيق مع المتهمين .