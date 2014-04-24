أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 9 متهمين بالبلطجة وحيازة المخدرات و 1412 هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة‎

Google+ Print
ضبط 9 متهمين بالبلطجة وحيازة المخدرات و 1412 هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة‎ ضبط 9 متهمين بالبلطجة وحيازة المخدرات و 1412 هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة‎

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بالبحيرة من ضبط 9 أشخاص بحوزتهم مخدرات و اسلحة نارية وبيضاء و1421 هاربا من احكام قضائية خلال حملة امنية مكبره على مراكز المحافظة.

كان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة و اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى قد اشرفا على حملة أمنية مكبرة فى انحاء المحافظة قادها العميد محمد خريصة رئيس المباحث الجنائية وشاركت فيها قوات الامن وتمكنت الحملة من ضبط 2 متهمين يحملون أسلحة نارية و ذخيرة، كما تم ضبط 3 متهمين، بحمل أسلحة بيضاء لممارسة أعمال البلطجة و ترويع المواطنين و ضبط 4 أشخاص، بتهمة حيازة المخدرات، بقصد الاتجار و التعاطى.

وتم إلقاء القبض على 1421 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 قضية تموينية و تحرير 911 مخالفة مرورية و رفع 48 حالة اشغال طريق ، وتم ابلاغ النيابات المختصة للتحقيق مع المتهمين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا