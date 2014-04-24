نفوق 5 آلاف دجاجة في حريق بمرزعة دواجن بقرية في بنها

أصيب مساعد ومندوب شرطة أثناء تأمين محاكمة متهمين بمحكمة شبرا الخيمة عندما حاول مسجل دخول قاعة المحكمة عنوة بحجة رؤية متهمين من أصدقائه أثناء عرضهما على نيابة القسم والمحكمة.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المقدم محب رمسيس الضابط بقسم شرطة أول شبرا الخيمه بمأمورية لعرض متهمين على نيابة القسم ومحكمة شبرا الخيمه وبصحبته قوة مرافقه فوجئ بقيام سامح سعيد حنفى داود 24 سنه عاطل السابق اتهامه فى 2 قضيتي مخدرات و تعدى على ضابط شرطة ، يحاول الدخول لقاعة المحكمة عنوه ، ومحاولة الاتصال بالمتهمان كلاً محمد سامى ، وحسن محمود، والمحبوسان احتياطياً على ذمة القضيه 7276 جنايات قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014م ” سرقة بالاكراه ” .

ولدى قيام القوات بمنعه حرصا على سلامة المأمورية ،قام بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابة كلا من مساعد شرطة السيد جودة على 46 سنه من قوة القسم ، بكدمة بالجبهه اليسرى وجرح بالرقبه، ومندوب شرطة سرى جمال حسنى محمد 36 سنه من قوة مباحث القسم بجرح قطعى باليد اليمنى وكدمه بذات اليد ،وتمكنت القوات من السيطره على الموقف، وضبطه.

بمواجهة المتهم المضبوط أعترف بإرتكابه الواقعه وعلل ذلك برغبته فى زيارة صديقيه المذكوران دون محاولة تهريبهما 0 تم تحويل المصابان لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمه وورد التقرير الطبى يفيد ذات الاصابات وغادراها عقب تلقى الاسعافات اللازمه 0 تحرر عن ذلك المحضر رقم 8491 جنح قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014م ،وجارى العرض على النيابه