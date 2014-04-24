بنفيكا ويوفنتوس يلتقيان اليوم في ذهاب قبل نهائي كأس الأندية الاوروبية لكرة القدم

يلتقي بنفيكا ويوفنتوس لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما في ذهاب قبل نهائي كأس الأندية الاوروبية لكرة القدم اليوم الخميس.

ولم يحرز بنفيكا – الذي فاز لتوه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز – أي بطولة اوروبية منذ نال لقب كأس اوروبا القديمة في 1962.

وابتعد يوفنتوس – القريب من احراز لقبه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي – عن الألقاب الاوروبية منذ فوزه بدوري أبطال اوروبا عام 1996.

التقى الفريقان مرتين فقط من قبل الأولى في قبل نهائي كأس اوروبا عام 1968 والثانية في دور الثمانية لكأس الاتحاد الاوروبي في موسم 1992-1993 وحينها لعب مدرب يوفنتوس الحالي انطونيو كونتي دورا هاما في انتصار الفريق الايطالي 4-2 في النتيجة الاجمالية.لمباراتي الذهاب والاياب

ويخلو سجل الفريقين من الهزائم في كأس الأندية الاوروبية عقب حصولهما على المركز الثالث في مجموعتيهما بدوري الأبطال.

ولم يحصل بنفيكا – الذي خسر في النهائي العام الماضي أمام تشيلسي – على وقت للاحتفال بلقب الدوري البرتغالي الذي ناله لرابع مرة فقط في اخر 20 عاما يوم الأحد بفوزه 2-صفر على اوليانينسي.

وسيلعب بنفيكا بدون لاعب الوسط الارجنتيني ادواردو سالفيو الذي اصيب بكسر في ذراعه خلال الشوط الأول من مباراة اوليانينسي وسيغيب عن بقية الموسم.

وربما يكون كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس جاهزا بعدما غاب عن اخر مباراتين لفريقه بسبب اصابة طفيفة في الفخذ كما قد يعود لاعب الوسط ارتورو فيدال بعد مشكلة في الركبة.

> وسيستضيف استاد يوفنتوس المباراة النهائية يوم 14 مايو في تورينو والفريق الايطالي مرشح واضح للفوز باللقب.

أ ش أ