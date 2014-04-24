بعثة الأهلى فى المغرب بعد رحلة أستغرقت ست ساعات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بطل مصر برئاسة الكابتن طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة الى مطار كازابلانكا بالمغرب بعد رحلة استغرقت 6 ساعات .

ويستعد فريق النادى الاهلى لمباراة الدفاع الحسنى المغربى فى إياب دور الـ16 التكميلى لبطولة كأس الأتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية ” .

وذكر الموقع الرسمى للنادى الأهلى مساء اليوم أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كان فى استقبال البعثة حيث سبقها للاطمئنان على ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب .

ومن المقرر أن يؤدى الفريق الأول لكرة القدم أول تدريباته غدا على ملعب فندق الإقامة ويسمى مازاكان فى اطار الاستعداد لمباراة الدفاع الحسنى المغربى والتى ستقام عصر يوم السبت على ملعب العابدى الذى يسع لأكثر من 7 آلاف متفرج .

تجدر الأشارة إلى أن عبد الحفيظ قد اختار ملعب مازاكان بعد اختبار أرضيته والذى أكد أنه مناسب لتدريبات الفريق الأول .

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