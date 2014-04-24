إزالة أكثر من 90 حظيرة إبل مخالفة في مكة

أزالت لجنة ميدانية تابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 90 حظيرة إبل مخالفة خلال الأسبوع الماضي، وقد شكلت الأمانة لجنة ميدانية لإزالة وإجلاء الحظائر المخالفة التي تشكل مصدراً للتلوث البيئي، بالتنسيق بين البلديات الفرعية والدوريات الأمنية والإدارات المختصة.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس عبد السلام بن سليمان مشاط، إن اللجنة قامت بالعديد من الجولات الميدانية على المواقع التي تتواجد فيها حظائر الإبل وباعة الحليب، وكانت قد وجهت عدة إنذارات لأصحاب الإبل والعمالة التي تمارس بيع الحليب بطريقة غير نظامية وفي مواقع تشكل خطراً على مستخدمي الطريق العام وطالبتهم بإزالة الحظائر، وتم خلال الأسبوع الماضي إزالة أكثر من (90) حظيرة عشوائية، وجرى أخذ التعهدات اللازمة على أصحابها من اللذين لم يمتثلوا للتعليمات.

وأكد أن جهود اللجنة متواصلة للقضاء على المخالفات وقد تلقت توجيه مقام إمارة منطقة مكة المكرمة بضرورة منع ظاهرة بيع حليب الإبل في المواقع العامة وبدون ضوابط نظامية، مشيراً إلى أن الأمانة سبق وأن أجرت العديد من الدراسات لتنظيم مواقع بيع الحليب، مطالباً أصحاب الحظائر بالتجاوب مع تعليمات اللجنة وعدم مخالفتها لتحقيق المصلحة العامة.

من جهته، ذكر المشرف العام على البلديات الفرعية المهندس سعود الهزاني أن البلديات تقوم بجهود كبيرة من خلال مراقبة المواقع التي يتواجد فيها أصحاب الإبل وباعة الحليب، حيث تم تكثيف الجولات في منطقة المغمس ومنطقة طريق مكة المكرمة - جدة القديم، لافتاً إلى أن اللجنة صادرت خلال جولاتها الأسبوع الماضي العديد من الأدوات والأواني المستخدمة في بيع الحليب وعددا من المولدات الكهربائية وأنابيب الغاز، كما تمت مصادرة (8) رؤوس من الإبل.