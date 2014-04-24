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حملة بيئتي هويتي بشطر الطالبات بجامعة الطائف

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الطائف - نواف بن خيشوم

    دشنت عميدة الدراسات الجامعية بجامعة الطائف أ.د. سميرة كردي حملة "بيئتي هويتي"وتستمر لمدة ثلاثة أيام والتي تشرف عليها الدكتورة عبدالوهاب والدكتورة نادية فتحي مسؤولتا وحدة الدعم الطلابي بشطر الطالبات بجامعة الطائف، وتهدف الحملة إلى تشجيع الطالبات على تبني السلوكيات الحضارية والتخلي عن الممارسات السلبية التي من شأنها الإضرار بالبيئة وصحة أفراد المجتمع ونشر الوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة بالجامعة واكساب الطالبات سلوكيات التعامل السليم مع البيئة وتنمية المسؤولية الاجتماعية وتنمية الميل إلى العمل التطوعي في الخدمة العامة كواجب وطني وإنساني تأكيداً لمبدأ المشاركة المجتمعية حيث أقيم في اليوم الأول من الفعالية ندوة بعنوان "النظافة عنوان وسلوك" وفي اليوم الثاني "حملة توعوية وفرز للمهملات" وفي ختام الحملة "معسكر التشجير" وتشتمل الفعالية على مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزات وتكريم المشاركات في الحملة.

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