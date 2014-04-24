«زمزم» و«أرامكو» تدشنان المرحلة الثانية من برنامج المستلزمات الطبية

دشنت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة أمس المرحلة الثانية من برنامج المستلزمات الطبية، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة ومساعدة هذه الفئة على أن يكونوا أفراداً عاملين ومنتجين في المجتمع ومعتمدين على أنفسهم من خلال تزويدهم بالاحتياجات والوسائل الطبية اللازمة التي تمكنهم من التواصل مع البيئة المحيطة بهم.

وأوضح مساعد المدير العام بجمعية زمزم والمتحدث الرسمي فهد بن محمد الزهراني، أن الجمعية وقعت مؤخراً اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية لرعاية البرنامج من خلال دعمها ل400 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن جهودها للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية والإسهام في خدمة المجتمع المحلي، وأشار الزهراني إلى أن مسؤولية جمعية زمزم تتركز في هذه الاتفاقية على إدارة البرنامج بجوانبه الصحية والاجتماعية والطبية كافة من حيث دراسة الحالات وتحديد احتياجاتها من الأجهزة الطبية والمُعينات السمعية وغيرها من المستلزمات التي يتطلب توفيرها لهذه الشريحة الغالية علينا جميعاً.