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مدير جامعة الإمام يثمن جهد عمادة التحضيرية

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مدير جامعة الإمام يثمن جهد عمادة التحضيرية مدير جامعة الإمام يثمن جهد عمادة التحضيرية
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أ. د. أبا الخيل يستقبل د. النملة

كتب - عادي الشمري

    استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ. د.سليمان بن عبدالله أبا الخيل سعادة عميد البرامج التحضيرية د.عبدالرحمن بن سليمان النملة والذي أهدى لمعاليه نسخة من إصدارات العمادة ومنها كتاب اليوم الوطني وكتاب البرنامج الصيفي لتعزيز اللغة الإنجليزية وحقيبة مقررات المهارات والدليل التعريفي للعمادة، وقد أثنى معالي مدير الجامعة على الجهود التي تبذل في عمادة البرامج التحضيرية سواء في البرامج التعليمية أم الأنشطة والفعاليات الطلابية، ومن جانبه أكد د.النملة على أن إنجازات العمادة على كافة مستوياتها لم تكن لتظهر بهذا الشكل المتميز إلا بدعم ورعاية من معالي مدير الجامعة الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور العمادة ومضيها قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وجودة مخرجاتها..

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