الاثنين.. اجتماع بالجامعة البريطانية لمناقشة إنشاء مركز دراسات بيئية

تعقد الجامعة البريطانية بالشروق، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا تمهيديا، لمناقشة إنشاء مركز متخصص للدراسات وتكنولوجيا البيئة، بمقر الجامعة، بحضور المهندس فريد خميس، مالك الجامعة، رئيس اتحاد المستثمرين باتحاد الصناعات، والدكتور مصطفى جودة، رئيس الجامعة، والمشرف الرئيسى على المركز الدكتور ديفيد كيربى، والدكتور صابر أبو خضرة، استشارى الطاقة الجديدة وإدارة المخلفات، والمهندس أحمد أبو السعود، الأمين العام لجهاز شئون البيئة بالوزارة، والمهندس أحمد كمال، مدير مركز الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، وممثلين عن المجتمع المدنى والبنوك.

ومن جهته قال الدكتور صابر أبو خضرة، استشارى الطاقة الجديدة وإدارة المخلفات الصلبة، بالجامعة البريطانية، والمدير الفنى للمركز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من إنشاء المركز التعامل مع المشاكل البيئية فى الصناعة وإدارة المخلفات الصلبة، وتلوث الهواء بأسلوب علمى يجمع بين أبحاث الجامعة والتكنولوجيا الموجودة فى العالم الغربى، الذى نجح فى حل مشكلات الطاقة فى أسرع وقت وأقل تكاليف.

وأضاف "أبو خضرة"، أن الاجتماع سيناقش المحاور الأساسية لأنشطة المركز، وتشكيل الهيكل التنظيمى للمركز ومناقشة اقتراح آليات التمويل والجهاز الإدارى والتنفيذى للمركز، وإمكانيات التعاون مع المجتمع المدنى، من خلال مجموعات التشبيك والتدريب وبحث نوعية المشاريع المشتركة، والتعاون مع أجندة وزارة البيئة الحالية، باعتبارها أجندة متخصصة وحقيقية.