أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأترالك يتغزلون في أميرة قطرية

Google+ Print
الأترالك يتغزلون في أميرة قطرية الأترالك يتغزلون في أميرة قطرية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك و تويتر ” صورة للاميرة القطرية مايسه وهي في تركيا .

وتغزل النشاء التركيين في الاميرة القطرية قائليين :”  يافاتنه..يامايسه..ياخجوله* ياتاج ربات الجمال الملوكي/ لو رحت للعالم بعرضه وطوله* مافيه مثلك ما تثير الشكوكي ”

وتداول النشطاء حلو الصورة ان الاميرة القطرية شقيقة امير قطر  هي حلقة الوصل بين قطر وتركيا .

الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ورئيسة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، ختيرت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ابنة أمير قطر السابق، أقوى شخصية في عالم الفنون التشكيلية بعد أن قامت بعمليات شراء واسعة النطاق من المزادات والمقتنيات الخاصة لملء متاحف قطر.وتصدرت الشيخة المياسة القائمة السنوية التي تضعها مجلة ‘آرت ريفيو” لأقوى مئة شخصية وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحتل فيها امرأة المركز الأول.

اختيرت الشيخة المياسة، التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، حسب المجلة، “نظرا لقدرة مؤسستها الهائلة على الشراء والرغبة في انفاق ما يقدر بنحو مليار دولار سنويا للحصول على أبرز الأعمال الفنية لمتاحف الدوحة.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا