الأترالك يتغزلون في أميرة قطرية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك و تويتر ” صورة للاميرة القطرية مايسه وهي في تركيا .

وتغزل النشاء التركيين في الاميرة القطرية قائليين :” يافاتنه..يامايسه..ياخجوله* ياتاج ربات الجمال الملوكي/ لو رحت للعالم بعرضه وطوله* مافيه مثلك ما تثير الشكوكي ”

وتداول النشطاء حلو الصورة ان الاميرة القطرية شقيقة امير قطر هي حلقة الوصل بين قطر وتركيا .

الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ورئيسة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، ختيرت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ابنة أمير قطر السابق، أقوى شخصية في عالم الفنون التشكيلية بعد أن قامت بعمليات شراء واسعة النطاق من المزادات والمقتنيات الخاصة لملء متاحف قطر.وتصدرت الشيخة المياسة القائمة السنوية التي تضعها مجلة ‘آرت ريفيو” لأقوى مئة شخصية وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحتل فيها امرأة المركز الأول.

اختيرت الشيخة المياسة، التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، حسب المجلة، “نظرا لقدرة مؤسستها الهائلة على الشراء والرغبة في انفاق ما يقدر بنحو مليار دولار سنويا للحصول على أبرز الأعمال الفنية لمتاحف الدوحة.”